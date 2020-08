Auswärtiges Amt spricht Reisewarnung für Teile Kroatiens aus

Nachrichtenarchiv - 20.08.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Auswärtige Amt hat für Teile Kroatiens eine Reisewarnung ausgesprochen. Grundlage ist eine Entscheidung des Robert-Koch-Instituts. Dieses hatte die südlichen Verwaltungsbezirke Sibenik-Knin und Split-Dalmatien als Corona-Riskogebiete eingestuft. Grund sind die gestiegenen Fallzahlen in den vergangenen sieben Tagen. Das bedeutet für Reiserückkehrer aus diesen Gebieten, dass sie verpflichtet sind, einen Corona-Test zu machen und in Quarantäne auf das Ergebnis zu warten. Nach Angaben der kroatischen Regierung wurden in den vergangenen 24 Stunden 255 neue Fälle registriert - so viele wie noch nie seit dem Beginn der Pandemie. Österreich und Italien hatten wegen gestegener Infektionszahlen Reisewarnungen für ganz Kroatien verhängt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.08.2020 22:00 Uhr