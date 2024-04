Auswärtiges Amt ruft Deutsche zur Ausreise aus dem Iran auf

Berlin: Das Auswärtige Amt hat seine Aufforderung an Deutsche bekräftigt, aus dem Iran auszureisen. Das Ministerium erklärte, die derzeitigen Spannungen in der Region, insbesondere zwischen Israel und Iran, bergen die Gefahr einer plötzlichen Eskalation. US-Präsident Biden erwartet nach eigenen Worten, dass der Iran Israel eher früher als später angreifen werde. Biden warnte die Islamische Republik vor einem solchen Schritt. Anlass für die Spannungen ist ein Luftangriff auf das iranische Botschafts-Gelände in der syrischen Hauptstadt Damaskus. Dabei waren ein ranghoher General der Revolutionsgarden und sechs weitere Militärs getötet worden. Israel hat die Verantwortung für den Angriff nicht übernommen. Der Oberste Führer des Iran, Ajatollah Chamenei, hat gleichwohl eine Bestrafung Israels gefordert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2024 14:00 Uhr