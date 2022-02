Auswärtiges Amt ruft Deutsche zum Verlassen der Ukraine auf

Sächsischer AfD-Politiker soll nicht mehr als Richter arbeiten

Dresden: Die sächsische Justizministerin Meier will den vom Verfassungsschutz als Rechtsextremisten eingestuften Richter und AfD-Politiker Jens Maier in den Ruhestand versetzen. Der frühere Bundestagsabgeordnete solle zwar ab dem 14. März dem Amtsgericht Dippoldiswalde als Richter zugewiesen werden. Damit werde Maiers Rückkehr-Anspruch erfüllt. Gleichzeitig will die Ministerin aber beim Richterdienstgericht in Leipzig beantragen, Maier die Führung der Amtsgeschäfte zu untersagen. Damit solle eine - so wörtlich - schwerwiegende Beeinträchtigung der Rechtspflege verhindert werden. Nach rechtskräftiger Zustimmung des Gerichts solle Maier dann in den Ruhestand versetzt werden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 12.02.2022 12:45 Uhr