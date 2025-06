Auswärtiges Amt rät von Reisen in die Golfregion ab

Wegen der Lage in Nahost rät das Auswärtige Amt inzwischen von Reisen in die gesamte Golfregion ab: Die Reisehinweise wurden am Abend entsprechend geändert. Nun stehen auf der Liste die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Bahrein, Katar, Kuwait, Oman und Jordanien. Für Israel hatte das Ministerium schon am Nachmittag eine Reisewarnung ausgesprochen. Für den Iran und den Jemen gilt diese schon länger.

