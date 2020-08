Auswärtiges Amt lockert Reisewarnung für die Türkei

Nachrichtenarchiv - 04.08.2020 20:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Deutschland hat seine Reisehinweise für die Türkei gelockert. Wie das Auswärtige Amt mitteilte, entfällt nun die formelle Warnung vor touristischen Aufenthalten in den Westküsten-Provinzen Antalya, Izmir, Aydin und Mugla. Bisher zählte die Türkei zu den etwa 160 Ländern außerhalb der EU und des Schengen-Raums, für die bis zum 31. August eine Reisewarnung gilt. Jetzt macht die Bundesregierung zum ersten Mal eine Ausnahme. Bedingung sei allerdings, dass das Tourismus- und Hygienekonzept der türkischen Regierung strikt eingehalten wird. Dazu gehört, dass sich alle Reisenden im Land auf eigene Kosten auf das Coronavirus testen lassen müssen, bevor sie nach Deutschland kommen. Wer positiv ist, muss noch in der Türkei zum Arzt und in Quarantäne.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.08.2020 20:45 Uhr