Auswärtiges Amt lockert Reisewarnung für die Türkei

Flusspegel dürften weiter steigen in Bayern

München: Experten rechnen wegen des Dauerregens mit weiteren Überschwemmungen in Bayern. So könnte der Pegel der Donau in Passau bis morgen früh die höchste Meldestufe erreichen. Auch an der Isar in München gehen die Behörden von steigenden Wasserständen in den kommenden Stunden aus. Direkte Anwohner des Flusses in den Stadtteilen Giesing, Au und Thalkirchen wurden aufgefordert, ihre Keller zu räumen und Heiztanks zu sichern. Wegen Überflutungen mussten zahlreiche Straßen vorübergehend gesperrt werden, etwa die Autobahn A8 zwischen Achenmühle und Frasdorf. Dort werden zurzeit 4000 Sandsäcke verbaut, um die Fahrbahn vor Wasser zu schützen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2020 18:00 Uhr