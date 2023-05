Auswärtiges Amt kritisiert russisches Gesetz gegen deutsche Bedienstete

Kurzmeldung ein/ausklappen Twitter kündigt Abkommen gegen Desinformation mit der EU-Kommission auf

Brüssel: Twitter will sich nicht länger an eine freiwillige Vereinbarung gegen die Verbreitung von Desinformation halten. Wie die EU-Kommission mitgeteilt hat, scheidet das US-Unternehmen aus dem entsprechenden Abkommen mit Brüssel aus. Industrie-Kommissar Breton machte allerdings auch deutlich, dass ab dem 25. August in der EU neue gesetzliche Regeln in Kraft treten. Diese werde die Kommission dann auch gegenüber Twitter durchsetzen. Die EU-Regeln sollen zum Beispiel den Einsatz von sogenannten Bot-Programmen zur Verbreitung von Falschnachrichten erschweren sowie Hass und Hetze im Netz einschränken. Der neue Twitter-Eigentümer Musk hatte in den vergangenen Monaten viele Mitarbeiter entlassen, die für die Kontrolle von Inhalten zuständig waren. Musk sieht sich als rigorosen Verfechter der Meinungsfreiheit.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.05.2023 13:45 Uhr