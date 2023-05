Auswärtiges Amt kritisiert Ausweisung hunderter Deutscher aus Russland

Meldungsarchiv - 27.05.2023 11:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Das Auswärtige Amt hat die Ausweisung hunderter Deutscher aus Russland kritisiert. Es sei eine "nicht nachvollziehbare Entscheidung", hieß es aus Berlin. Rund 350 Personen sind betroffen, unter ihnen Diplomaten, Lehrer der deutschen Schule sowie Mitarbeiter der Goethe-Institute. Ab Anfang Juni gilt in dem Land eine Obergrenze für deutsche Bedienstete. Das Auswärtige Amt teilte mit, nachdem die Präsenz russischer Nachrichtendienste in Deutschland reduziert worden sei, habe das russische Außenministerium eine Obergrenze für den Personalbestand deutscher Vertretungen eingeführt. Alle Versuche, das Außenministerium in Moskau von dem Plan abzubringen, sind nach Angaben aus deutschen Regierungskreisen gescheitert.

