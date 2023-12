Auswärtiges Amt fordert sichere Orte für Zivilisten im Gaza-Streifen

Berlin: Das Auswärtige Amt hat erneut an die israelische Regierung appelliert, die palästinensische Zivilbevölkerung im Gaza-Streifen zu schützen. Ein Sprecher erklärte in Berlin, im Süden des Gaza-Streifens hielten sich mittlerweile etwa 1,8 Millionen Menschen auf, 80 Prozent der Gesamt-Bevölkerung. Mit der Ausweitung der Kämpfe auf den gesamten Gaza-Streifen erhöhe sich das Risiko, dass Zivilisten zu Schaden kämen. Man erwarte, dass Israel die palästinensische Bevölkerung nicht nur auffordere, die Gefahrenzone zu verlassen, sondern dass diese auch in die Lage versetzt würde, an anderer Stelle eine sichere Unterkunft zu finden. Nachdem die israelische Armee anfangs vor allem den Norden des Gaza-Streifens bombardiert hatte, gilt dies nun ebenfalls für den Süden. Auch Bodentruppen sollen dort im Einsatz sein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.12.2023 13:45 Uhr