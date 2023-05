Auswärtiges Amt entzieht russischen Konsulaten die Lizenz

Meldungsarchiv - 31.05.2023 13:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Die Bundesregierung entzieht vier der fünf russischen Generalkonsulate in Deutschland die Lizenz. Das hat ein Sprecher des Auswärtigen Amtes mitgeteilt. Er bezeichnete den Schritt als Reaktion auf die Entscheidung Moskaus, die Zahl deutscher Offizieller in Russland auf 350 zu reduzieren. Am Wochenende war bekannt geworden, dass hunderte deutsche Staatsbedienstete Russland verlassen müssen. Inzwischen steht laut Außenamt fest, dass auch die deutschen Konsulate in Kaliningrad, Jekaterinburg und Nowosibirsk geschlossen werden. Die Botschaft in Moskau und das Konsulat in Sankt Petersburg sollen demnach aber weiter betrieben werden.

