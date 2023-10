Auswärtiges Amt dementiert Ende der Zahlungen an zivile Seenotretter

Berlin: Das Auswärtige Amt hat einem Bericht der "Bild"-Zeitung widersprochen, in dem von einem Ende der Zahlungen an private Seenotretter die Rede war. Ein Sprecher sagte auf Anfrage, die Angaben seien "nicht korrekt". Nach seinen Worten wird die Förderung ziviler Seenotrettung auch in den kommenden drei Jahren fortgesetzt. Er wies auf eine Entscheidung des Bundestags hin. Der Sprecher des Auswärtigen Amtes räumte allerdings ein, dass die Mittel durch ein Versehen im aktuellen Haushaltsentwurf nicht angegeben waren. Bundeskanzler Scholz hatte gestern deutlich gemacht, dass er die Finanzierung der Seenotrettung kritisch sieht. Er betonte, dass die Gelder vom Bundestag und nicht von der Bundesregierung bewilligt wurden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.10.2023 14:00 Uhr