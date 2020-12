Auswärtiges Amt bestätigt Rückholung von IS-Mitgliedern

Laschet sieht Weihnachtsgottesdienste skeptisch

Berlin: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet ist angesichts der hohen Corona-Infektionszahlen skeptisch, ob die Weihnachtsgottesdienste tatsächlich in der bisher geplanten Form stattfinden können. Dem "Tagesspiegel am Sonntag" sagte er, er werde in den nächsten Tagen noch einmal Gespräche mit den Kirchen führen. Die evangelische Kirche in Westfalen habe schon signalisiert, dass sie Gottesdienste auch absagen werde. Laschet verwies darauf, dass er wegen der Freiheit der Religionsausübung nichts verbieten will, sondern auf Freiwilligkeit setzt. Der evangelische Bischof Stäblein aus Berlin sagte, er könne die Zerrissenheit in den Kirchen gut verstehen. Einerseits gehe es um Verzicht aus Gründen des Schutzes. Andererseits müsse man gerade jetzt für die Menschen da sein.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.12.2020 13:30 Uhr