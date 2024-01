Auswärtiges Amt besorgt über Verdacht gegen UN-Mitarbeiter in Gaza

Gaza: Angesichts der möglichen Beteiligung einiger Mitarbeiter des UN-Palästinenserhilfswerk am Massaker der Terrororganisation Hamas in Israel ist das Auswärtige Amt nach eigenen Angaben "zutiefst besorgt". Das Ministerium begrüßte auf der Plattform X, dass der zuständige Generalkommissar Lazzarini die Betroffenen entlassen und eine Untersuchung der Vorwürfe angekündigt hat. In der Mitteilung des Ministeriums hieß es weiter, der Belegschaft des UN-Hilfswerks müsse klargemacht werden, dass alle Formen von Hass und Gewalt völlig inakzeptabel sind und nicht toleriert werden. Der Generalkommissar des UN-Palästinenserhilfswerks hatte zuvor mitgeteilt, dass ihm Israel Informationen über die mutmaßliche Beteiligung mehrerer Mitarbeiter am Hamas-Terror übermittelt habe. Die Vereinigten Staaten setzten daraufhin vorübergehend die Bereitstellung zusätzlicher Mittel an das UN-Hilfswerk aus. Die Bundesregierung unterstützte das Hilfswerk nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr mit mehr als 200 Millionen Euro.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.01.2024 10:45 Uhr