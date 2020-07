Auswärtiges Amt beruft wegen Entführung in Bagdad Krisenstab ein

Geiselnehmer in Ukraine lässt drei Menschen frei

Kiew: In der Ukraine dauert das Geiseldrama trotz stundenlanger Verhandlungen zwischen Kidnapper und der Polizei an. Wie das Innenministerium in Kiew mitteilte, ließ der Geiselnehmer lediglich drei der etwa 20 Insassen des Busses frei. Es handelt sich demnach um zwei Frauen und einen Jugendlichen. Zuvor hatte ein Polizist die Insassen mit Wasser versorgen können. Angeblich hat der ukrainische Präsident Selensky mittlerweile persönlich mit dem Kidnapper gesprochen. Die Lage war tagsüber zeitweise sehr angespannt, da der Geiselnehmer um sich geschossen hatte. Der vorbestrafte Mann hatte den Bus heute Früh in der westukrainischen Stadt Luzk in seine Gewalt gebracht. Was genau sein Motiv ist, blieb bisher im Unklaren.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.07.2020 20:15 Uhr