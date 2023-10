Auswärtiges Amt arbeitet "rund um die Uhr" an Befreiung deutscher Hamas-Geiseln

Berlin: Unter den Geiseln, die sich nach wie vor in der Gewalt der Hamas befinden, sind nach übereinstimmenden Medienberichten auch fünf Deutsche. Bundesaußenministerin Baerbock erklärte in der ARD, das Auswärtige Amt arbeite rund um die Uhr an der Befreiung der Entführten. Außerdem gab ihr Haus am Abend bekannt, dass die Lufthansa am Donnerstag und Freitag jeweils vier Sonderflüge startet, um Deutsche aus Israel auszufliegen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.10.2023 01:00 Uhr