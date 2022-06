Austritte aus katholischer Kirche erreichen neuen Höchststand

Nachrichtenarchiv - 27.06.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bonn: Die katholische Kirche in Deutschland verzeichnet im vergangenen Jahr mit Abstand die größte Austrittswelle ihrer Geschichte: Fast 360.000 Katholiken verließen die Institution - das ist rund ein Drittel mehr als im bisherigen Rekordjahr 2019. Der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Bätzing, sprach von einer tiefgreifenden Krise der katholischen Kirche in Deutschland. Die Austritte seien ein Spiegelbild der Skandale, die man selbst zu verantworten habe. Laut Bätzing wenden sich auch immer mehr Menschen von der Kirche ab, die bisher in den Pfarreien sehr engagiert waren. Aktuell sind noch 21,6 Millionen Menschen in Deutschland Katholiken, das sind rund 26 Prozent. - Die evangelische Kirche hatte bereits im März von einem Höchstwert bei den Austritten berichtet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.06.2022 13:00 Uhr