Australier demonstrieren für die Rechte der Ureinwohner

Nachrichtenarchiv - 13.06.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Perth: In Australien sind trotz Warnungen wegen der Corona-Pandemie landesweit tausende Menschen zu Protesten gegen Rassismus auf die Straße gegangen. Die größte Demonstration fand in Perth in Westaustralien statt, wo sich mehrere tausend Menschen in einem Park versammelten und die Flagge der australischen Ureinwohner - der Aborigines - schwenkten. Protestaktionen gab es auch in Darwin im Norden sowie in Orten im benachbarten Bundesstaat Queensland - in beiden Regionen gibt es zahlreiche Ureinwohner-Gemeinden. Die Ureinwohner sind in den Gefängnissen des Landes statistisch überrepräsentiert, in den vergangenen drei Jahrzehnten gab es mehr als 400 Todesfälle von Aborigines in Polizeigewahrsam.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2020 14:00 Uhr