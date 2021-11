Australien will noch jahrzehntelang Kohle fördern

Das Wetter: In der Nacht teils klar, teils trüb

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht teils klar, teils bewölkt; in den Niederungen zunehmend neblig. Abkühlung auf plus 3 bis minus 7 Grad. Morgen nach zögernder Nebelauflösung häufig Sonne. Mittwoch und Donnerstag teils länger trüb, teils freundlich. Tiefstwerte plus 3 bis minus 3 Grad, Höchstwerte 4 bis 14 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2021 17:00 Uhr