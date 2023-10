Australien stimmt über Anerkennung seiner indigenen Völker ab

Sydney: In Australien wird in einem als historisch geltenden Referendum über die Anerkennung der indigenen Völker des Landes in der Verfassung abgestimmt. Dabei geht es um eine Änderung der 122 Jahre alten Verfassung, um die Aborigines und indigene Völker anzuerkennen und ein indigenes Gremium einzurichten, das "Voice to Parliament" genannt wird. Das Gremium soll die Regierung in Fragen der indigenen Bevölkerung zukünftig beraten. Laut einer Umfrage könnte die Mehrheit der Australierinnen und Australier mit "Nein" votieren. - In Neuseeland wird ein neues Parlament gewählt. Dabei zeichnet sich eine hohe Wahlbeteiligung ab. Vor vielen Wahllokalen bildeten sich lange Schlangen. Umfragen zufolge könnte die konservative National Party nach sechs Jahren zurück an die Macht kommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.10.2023 06:45 Uhr