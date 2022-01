Australien steckt noch mehr Geld in den Schutz des Great Barrier Reef

Nachrichtenarchiv - 28.01.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Sydney: Die australische Regierung will noch mehr Geld in den Schutz des Great Barrier Reefs stecken. Ministerpräsident Morrison sagte, man werde das bestehende Rettungspaket von rund zwei Milliarden australischen Dollar um eine weitere Milliarde aufstocken. In den vergangenen drei Jahrzehnten hat das Riff mehr als die Hälfte seiner Korallen verloren. Das Riff gilt als eine der wichtigsten Natur-Attraktionen Australiens.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.01.2022 11:00 Uhr