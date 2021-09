Australien sieht Frankreich weiterhin als Freund und Verbündeten

Nachrichtenarchiv - 20.09.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Canberra: Die australische Regierung hat gelassen auf Vorwürfe aus Frankreich im Zusammenhang mit dem geplatzten U-Boot-Deal reagiert. Frankreich sei und bleibe ein wichtiger Freund und Verbündeter, sagte Premierminister Morrison. Man werde auch in Zukunft vertrauensvoll zusammenarbeiten. Australien hatte überraschend seine Großbestellung für U-Boote aus Frankreich abgesagt und stattdessen ein Bündnis mit Großbritannien und den USA geschlossen. Dabei geht es auch um die Weitergabe geheimen Know-Hows zum Bau von atomgetriebenen U-Booten. Die australische Regierung will acht davon bauen lassen und damit ein Signal an China senden. Die Volksrepublik versucht seit langem, ihre Macht im Indopazifik auszubauen. Frankreich entgeht durch die abgesagte U-Boot-Bestellung enorm viel Geld. Die Regierung in Paris spricht von Lügen und einem Vertrauensbruch.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2021 17:00 Uhr