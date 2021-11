Australien setzt weiter auf Kohle-Energie

Nachrichtenarchiv - 08.11.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Canberra: Australien will noch jahrzehntelang Kohle fördern. Der zuständige Minister Pitt hat in einem Interview gesagt, es werde noch lange einen Markt für Kohle geben, und so lange werde Australien den Rohstoff auch verkaufen. Pitt geht nach eigenen Angaben davon aus, dass die Nachfrage nach Kohle bis 2030 steigt. Wenn Australien nicht liefere, würden es andere tun. Bei der Klimakonferenz in Glasgow hatten vor einigen Tagen 40 Länder angekündigt, aus der Kohle-Nutzung aussteigen zu wollen. Australien und weitere wichtige Kohle-Länder wie China und die USA unterzeichneten diese Erklärung aber nicht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2021 11:00 Uhr