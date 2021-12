Australien schließt sich US-Boykott der Olympischen Spiele in Peking an

Das Wetter: Im Südosten trocken, sonst Schnee oder Regen, -1 bis 4 Grad

Das Wetter in Bayern: Vom Chiemgau bis zum Bayerischen Wald meist trocken, sonst stark bewölkt mit zeitweise länger anhaltendem Schnee. Der Wetterdiesnt warnt im Allgäu vor starkem Schneefall und Schneeverwehungen und in Teilen Schwabens vor Glatteis. Höchstwerte -1 bis +4 Grad. Tiefstwerte in der Nacht um -1 Grad. Die Aussichten: Weiter vielerorts bewölkt. Sonnige Abschnitte am ehesten am Freitag. Tageshöchstwerte bis +4, nächtliche Tiefstwerte bis -8 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2021 07:00 Uhr