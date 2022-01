Australien rechtfertigt Vorgehen im Fall Djokovic

In Kasachstan bleibt die Lage nach den Ausschreitungen angespannt

Berlin: Wegen der anhaltenden Ausschreitungen mit Toten und Verletzten in Kasachstan wächst die Sorge vor einer weiteren Eskalation. Das Auswärtige Amt erklärte, sich mit engsten Partnern vor Ort über die Entwicklung in dem Land auszutauschen. Der Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft forderte eine schnelle Beruhigung der Lage. Kasachstan sei mit großem Abstand der wichtigste deutsche Handelspartner in Zentralasien. FDP-Außenpolitiker Graf Lambsdorff verlangte von der Bundesregierung, die diplomatischen Beziehungen zu Kasachstan zu überprüfen. - Derweil bleibt die Lage in Kasachstan angespannt. In der Millionenstadt Almaty und in einigen anderen Städten hat es in der Nacht immer wieder Schusswechsel gegeben. Präsident Tokajew kündigte in der Früh an, die Anti-Terror-Operationen fortzusetzen. Im Zuge der Unruhen wurden nach Angaben des Innenministeriums 26 Demonstranten getötet, zudem hat es laut Staatsfernsehen mehr als 3.000 Festnahmen gegeben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.01.2022 07:00 Uhr