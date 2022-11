Australien macht russische Hacker für großen Angriff auf Krankenkasse verantwortlich

Jecken und Narren starten in neue Karnevalssaison

Köln: In den Karnevalshochburgen starten Narren und Jecken heute in die neue Session: In Köln werden schon vor dem offiziellen Beginn um 11 Uhr 11 Uhr zehntausende Kostümierte in der Altstadt erwartet, um dort zu feiern. Auch in Düsseldorf und in Mainz starten heute viele in die sogenannte "fünfte Jahreszeit". In Würzburg beginnt die traditionelle Proklamation des neuen Prinzenpaares auf dem Sternplatz pünktlich um 11.11 Uhr. Auf dem Viktualienmarkt in München will der Karnevalsverein Narrhalla dann das offizielle Prinzenpaar der Stadt vorstellen.

