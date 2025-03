Australien erwartet Zyklon Alfred

In Australien bereiten sich Millionen von Menschen auf Zyklon "Alfred" vor: Der Tropensturm bewegt sich auf die Ostküste zu, schon jetzt gibt es zum Teil neun Meter hohe Wellen. Die meisten Schulen, Supermärkte und Flughäfen sind geschlossen, in vielen Haushalten ist der Strom ausgefallen. Alfred ist der erste Zyklon seit 50 Jahren, der in der Region auf Land treffen wird.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 07.03.2025 12:00 Uhr