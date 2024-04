Australien begrüßt Bidens Aussagen zum Fall Assange

Canberra: Die australische Regierung hat jüngste Aussagen von US-Präsident Biden zum inhaftierten Wikileaks-Gründer Julian Assange begrüßt. Auf die Frage, ob die USA sich vorstellen könnten, die Strafverfolgung gegen Assange einzustellen, hatte Biden gestern gesagt, man erwäge das. Der australische Premierminister Albanese nannte die Äußerung ermutigend. Die USA werfen dem Australier Assange vor, geheimes Material von Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen, veröffentlicht und damit das Leben von Informanten in Gefahr gebracht zu haben. Bei einer Auslieferung an die USA drohen dem 52-Jährigen bis zu 175 Jahre Haft. Assange wurde heute vor genau fünf Jahren festgenommen. Zuvor hatte er sieben Jahre lang in der ecuadorianischen Botschaft in London Zuflucht gesucht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2024 11:00 Uhr