Australian Open: drei deutsche Spielerinnen weiter

Melbourne: Bei den Australian Open haben zwei weitere deutsche Tennisspielerinnen die zweite Runde erreicht. Laura Siegemund gewann überraschend gegen die an Nummer 17 gesetzte Russin Jekaterina Alexandrowa mit 6:2, 3:6 und 7:6. Ebenfalls in Runde zwei steht Tatjana Maria, die Camila Osorio aus Kolumbien mit 7:5, 6:7 und 6:4 besiegte. Bereits gestern hatte Tamara Korpatsch die erste Runde überstanden. Morgen greift die frühere Weltranglistenerste Angelique Kerber ins Geschehen ein. Es ist ihr erstes großes Tennisturnier nach 18-monatiger Babypause. Gegnerin in Melbourne ist die US-Amerikanerin Danielle Collins.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2024 09:00 Uhr