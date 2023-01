Austin ruft in Ramstein zur weiteren Unterstützung der Ukraine auf

Nachrichtenarchiv - 20.01.2023 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ramstein: Auf dem Luftwaffenstützpunkt in Rheinland-Pfalz haben die Nato-Staaten und andere Unterstützer ihre Gespräche über weitere Hilfen für die Ukraine begonnen. Zum Auftakt erklärte US-Verteidigungsminister Austin, man werde der Ukraine so lange beistehen, wie dies nötig sei. Er wies darauf hin, welche Waffen das Land bereits von westlichen Staaten erhalten hat. Austin sagte den Teilnehmern, man müsse aber noch weiter gehen. Der ukrainische Präsident Selenskyj wurde in Ramstein live zugeschaltet und bedankte sich für die militärische Unterstützung gegen den gemeinsamen Gegner Russland. Selenskyj betonte, es sei nicht viel Zeit für Verhandlungen, die Ukraine benötige Abwehrsysteme UND Panzer. Am Mittag wird sich der neue Bundesverteidigungsminister Pistorius zu Panzerlieferungen äußern. Er hatte eine Entscheidung über eine Exportgenehmigung für Leopard 2-Panzer durch Länder wie Polen angekündigt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.01.2023 10:45 Uhr