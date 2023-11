Austausch von Geiseln und Gefangenen erfolgt laut Katar noch am Abend

Doha: Die Übergabe einer zweiten Gruppe von Geiseln im Gazastreifen erfolgt nach Darstellung Katars noch an diesem Abend. Wie das Außenministerium in Doha erklärte, wurden nach einer Verzögerung der Freilassung die Hindernisse durch katarisch-ägyptische Vermittlung beseitigt. Am Abend würden 39 in Israel inhaftierte palästinensische Frauen und Minderjährige freigelassen - im Austausch für 13 israelische Geiseln, die vor sieben Wochen von der Hamas in den Gazastreifen verschleppt wurden. Wie es weiter hieß, werden außerhalb dieser Vereinbarung sieben Ausländer freigelassen. Die Terrororganisation Hamas bestätigte den Erfolg der Vermittlungen. Zuvor hatte sie überraschend mitgeteilt, die Übergabe der zweiten Geiselgruppe verzögere sich, weil Israel nicht wie vereinbart ausreichend Hilfslieferungen auch in den nördlichen Teil des Gazastreifens ermöglicht habe.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.11.2023 20:45 Uhr