Aussichtsreichster Präsidentschaftskandidat im Irak von der Wahl ausgeschlossen

Steinmeier ruft Putin zu Frieden in Europa auf

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat nach seiner Wiederwahl einen Friedensaufruf zur Ukraine-Krise an Kremlchef Putin gerichtet: In der Bundesversammlung sagte das deutsche Staatsoberhaupt wörtlich: "Ich appelliere an Präsident Putin: Lösen Sie die Schlinge um den Hals der Ukraine, suchen Sie mit uns einen Weg, der Frieden in Europa bewahrt." Steinmeier fügte hinzu, der russische Präsident solle nicht den Fehler machen, die Stärke der Demokratie zu unterschätzen. Notfalls werde man, wo nötig, auch mit Klarheit, Abschreckung und Entschlossenheit auf Russland reagieren. An die Nato-Partner in Osteuropa gerichtet erklärte der Bundespräsident: "Sie können sich auf uns verlassen." Die Bürger in Deutschland rief er auf, gemeinsam für die Demokratie einzustehen und sie nicht für selbstverständlich zu halten. Die Pandemie sei für viele Menschen eine große Herausforderung, so Steinmeier, aber es gebe eine rote Linie, und die verlaufe bei Hass und Gewalt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.02.2022 21:00 Uhr