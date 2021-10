Außenpolitiker kritisieren Erdogans angedrohte Botschafter-Ausweisung

Das Wetter: In der Nacht klar, Tiefstwerte bis -2 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht klar; später einige Wolkenfelder und in den Niederungen gebietsweise Nebel. Tiefstwerte +4 bis -2 Grad. In den kommenden Tagen teils bewölkt, teils länger sonnig; am Dienstag vereinzelt Regen. Höchstwerte 9 bis 14 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.10.2021 17:00 Uhr