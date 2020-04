Außenministerium gibt 300 Millionen Euro für Corona-Hilfe

Nachrichtenarchiv - 26.04.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Deutschland stellt 300 Millionen Euro für den Kampf gegen das Corona-Virus in armen Ländern bereit. Außenminister Maas sagte, das Gesundheitssystem in diesen Ländern sei von der Pandemie völlig überfordert. Hier sei Solidarität gefordert, um das Leiden zu lindern. Die Bundesregierung reagiert damit auf einen Hilfsaufruf der Vereinten Nationen. Die UN hatten die Industrieländer gebeten, insgesamt zwei Milliarden US-Dollar für 51 ärmere Länder in Afrika, Südamerika und Asien zur Verfügung zu stellen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.04.2020 23:00 Uhr