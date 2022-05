Außenministerin Baerbock zeigt sich in Butscha betroffen

Nachrichtenarchiv - 10.05.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Butscha: Außenministerin Baerbock hat bei ihrem Besuch in dem ukrainischen Vorort von Kiew erklärt, dass an diesem Ort die schlimmsten Verbrechen begangen wurden, die man sich vorstellen könne. In Butscha waren nach dem Abzug der russischen Truppen Hunderte Leichen von Zivilisten gefunden worden. Baerbock unterstrich, es sei ihr wichtig, der Welt deutlich zu machen, wie groß der Schmerz der Angehörigen nach den Ereignissen sei. Deutschland werde sich daran beteiligen, die Kriegsverbrechen aufzuklären. Die Außenministerin ist als erstes deutsches Regierungsmitglied seit Kriegsbeginn in die Ukraine gereist. Im Tagesverlauf wird Baerbock auch ihren Amtskollegen Kuleba treffen. Außerdem will die Ministerin die seit Mitte Februar geschlossene deutsche Botschaft in Kiew wiedereröffnen.

