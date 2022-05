Außenministerin Baerbock wird in die Ukraine reisen

Berlin: Nach wochenlanger Verstimmung zwischen Deutschland und der Ukraine nähern sich beide Länder wieder an. So wird demnächst Bundesaußenministerin Baerbock nach Kiew reisen. Das kündigte Bundeskanzler Scholz am Abend an. Zuvor hatte der ukrainische Präsident Selenskyj in einem Telefonat mit Bundespräsident Steinmeier diesen und die gesamte Bundesregierung eingeladen. In dem Gespräch seien auch Irritationen aus der Vergangenheit ausgeräumt worden, hieß es aus dem Bundespräsidialamt. Mitte April hatte die Ukraine einen Besuch Steinmeiers abgelehnt - und damit für diplomatische Verstimmungen gesorgt. Jetzt am Wochenende reist außerdem mit Bundestagspräsidentin Bas die zweithöchste politische Repräsentantin Deutschlands in die Ukraine. Dort will sie unter anderem gemeinsam mit ihrem Amtskollegen Stefantschuk aller Opfer des Zweiten Weltkriegs gedenken.