Außenministerin Baerbock trifft Gouverneur von Texas

Austin: Außenministerin Baerbock ist zu einem Besuch in Texas eingetroffen. Nach einem Treffen mit dem republikanischen Gouverneur Abbott sagte sie, Texas sei ein Bundesstaat der Extreme in einem Land der Extreme. Damit wies sie unter anderem auf die Situation bei der Energiegewinnung hin: Der Bundesstaat stehe mit einem Bein noch voll in der fossilen Welt von Öl und Gas, sei aber auf der anderen Seite weltweit führend bei Windkraft und Solarenergie, so Baerbock. Ihr zufolge ging es in den Gesprächen auch um den Krieg in der Ukraine, das Waffenrecht und das Selbstbestimmungsrecht von Frauen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.09.2023 03:00 Uhr