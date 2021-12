Außenministerin Baerbock sieht Klimapolitik als ihre zentrale Aufgabe

Nachrichtenarchiv - 09.12.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Die neue Bundes-Außenministerin Baerbock hat die Klimapolitik als zentrale Aufgabe ihrer Arbeit bezeichnet. Bei ihrem Antrittsbesuch in der französischen Hauptstadt sagte die Grünen-Politikerin, sie werde vom ersten Tag an der internationalen Klimapolitik den Platz geben, den sie auf der internationalen Agenda verdiene: ganz oben. Baerbock ist in der Früh erstmals mit ihrem Kollegen Le Drian zusammengekommen. Zuvor hatte sie betont, Deutschland werde Frankreich unterstützen, wenn Paris Ende des Jahres die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt. Am Nachmittag will Baerbock weiter nach Brüssel fahren. Dort sind unter anderem Gespräche mit dem EU-Außenbeauftragten Borrell und NATO-Generalsekretär Stoltenberg geplant.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2021 09:00 Uhr