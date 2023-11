Außenministerin Baerbock lehnt allgemeine Waffenruhe in Gaza ab

Brüssel: Bundesaußenministerin Baerbock hat vor Beginn des EU-Außenministertreffens noch einmal betont, dass sich Deutschland für humanitäre Feuerpausen in Gaza einsetzt. Sie könne den Impuls verstehen, angesichts des Leids der Zivilbevölkerung einen allgemeinen Waffenstillstand zu fordern. Aber wer Forderungen stelle, müsse auch Antworten liefern. Etwa wie die Sicherheit Israels gewährleistet werden könne, was mit den 200 Geiseln passieren würde. Die Außenminister der 27-EU-Staaten beraten heute in Brüssel über die Lage im Nahen Osten. Es geht unter anderem um die Frage, wie die EU dazu beitragen kann, die katastrophale humanitäre Situation im Gazastreifen zu verbessern.

