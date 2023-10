Außenministerin Baerbock ist zu Krisengesprächen in Ägypten eingetroffen

Kairo: Außenministerin Baerbock ist nach ihrem Besuch in Israel zu Krisengesprächen nach Ägypten weitergeflogen. Nach Angaben aus dem Auswärtigen Amt wollte sich die Grünen-Politikerin mit Außenminister Schukri treffen. Dabei soll es laut Delegationskreisen neben den Angriffen der islamistischen Hamas auf Israel vor allem auch um die von den Islamisten nach Gaza verschleppten Geiseln gehen. Baerbock hatte bereits an Länder wie Katar und Ägypten appelliert, sich für die Freilassung der etwa 150 Geiseln einzusetzen. Unter ihnen werden auch einige Deutsche mit doppelter Staatsbürgerschaft vermutet. Der Airbus der Flugbereitschaft der Bundeswehr, mit dem Baerbock von Berlin nach Tel Aviv geflogen war, kehrte mit 85 deutschen Staatsangehörigen an Bord nach Deutschland zurück. Baerbock reiste mit einer kleineren Maschine der Flugbereitschaft nach Ägypten.

