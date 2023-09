Außenministerin Baerbock ist in Kiew eingetroffen

Kiew: Bundesaußenministerin Baerbock ist zu einem nicht angekündigten Besuch in die Ukraine gereist und hat der Regierung dort weitere Unterstützung zugesagt. Bei ihrer Ankunft in Kiew sagte Baerbock, so wie sich die Ukraine vor uns stelle, könne sie sich auch auf uns verlassen. Bezüglich eines EU-Beitritts der Ukraine verwies Baerbock darauf, dass das Land bei der Korruptionsbekämpfung und beim Vorgehen gegen Oligarchen noch einiges zu tun habe. Man werde der Ukraine aber auf ihrem Weg in die EU entschlossen unter die Arme greifen. Mit Blick auf den bevorstehenden zweiten Kriegswinter kündigte Baerbock außerdem an, dass Deutschland auch das Energienetz mit der Ukraine engmaschiger knüpfen werde, um die Versorgung der Bevölkerung bei russischen Angriffen auf die Infrastruktur sicherzustellen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.09.2023 10:45 Uhr