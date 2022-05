Außenministerin Baerbock hofft auf Einigung mit Ungarn bei Öl-Embargo

Nachrichtenarchiv - 16.05.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Im Streit über das geplante Ölembargo gegen Russland hat sich Außenministerin Baerbock vorsichtig optimistisch geäußert. Beim EU-Treffen mit ihren Kolleginnen und Kollegen sagte sie, heute werde es wohl noch keine Einigung mit Ungarn geben, möglicherweise aber in den nächsten Tagen. Baerbock setzt in der Frage des Ölembargos auf Einigkeit innerhalb der EU. Ungarn will einem Embargo nur dann zustimmen, wenn es von der EU milliardenschwere Beihilfen oder weitreichende Ausnahmeregelungen bekommt. - Wegen des Ukraine-Kriegs will die EU-Kommission den Import von russischem Rohöl in sechs Monaten und den von Ölprodukten in acht Monaten beenden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2022 17:00 Uhr