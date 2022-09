Außenministerin Baerbock fordert neue Sanktionen gegen den Iran

Deutsche Politiker haben Sorge nach Italien-Wahl

Berlin: Deutsche Politikerinnen und Politiker fürchten nach dem Wahlsieg des Rechtsbündnisses in Italien, dass die Zusammenarbeit in Europa schwieriger wird. Der Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Dobrindt, sagte in der ARD, man dürfe sich durchaus Sorgen machen. Er glaube zwar nicht, dass die europäische Allianz bei den Russland-Sanktionen bröckle. Doch es gebe andere offene Fragen, zum Beispiel bei den Finanzen. Falls Italien weitere EU-Hilfsgelder fordere, müsse man ein Stop-Schild setzen, so Dobrindt. Die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Barley, fürchtet hingegen nicht, dass Europa von Italien erpresst werden könnte. Die SPD-Politikerin sagte - ebenfalls in der ARD - Europa sei kein Geldautomat. Italien könne nicht einfach Geld verlangen, ohne Gegenleistungen zu erbringen, so Barley.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.09.2022 23:00 Uhr