Außenministerin Baerbock fordert internationale Kraftanstrengung gegen Erderwärmung

Selenskyj hat deutschen Botschafter Melnyk entlassen

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat den Botschafter seines Landes in Deutschland, Melnyk, entlassen. Das geht aus einem von der Präsidentenkanzlei veröffentlichten Dekret hervor. Es hatte seit einiger Zeit Berichte über eine mögliche Abberufung gegeben. Melnyk war zuletzt wegen Äußerungen über den ukrainischen Nationalisten und Antisemiten Stepan Bandera in massive Kritik geraten. Der Diplomat hatte in einem Interview bestritten, dass Bandera während des Zweiten Weltkriegs ein Massenmörder von Juden und Polen gewesen sei. Ihm wird deshalb vorgeworfen, den Holocaust verharmlost zu haben. In den vergangenen Monaten hatte Melnyk zudem die Bundesregierung kritisiert und in zum Teil harscher Form mehr Unterstützung für sein Land gefordert. Die ukrainische Regierung begründete die Entlassung zunächst nicht. Melnyk war seit 2015 Botschafter in Deutschland.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.07.2022 18:45 Uhr