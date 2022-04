Außenministerin Baerbock besucht in Litauen Nato-Gefechtsverband

Nachrichtenarchiv - 22.04.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Vilnius: Zum Abschluss ihrer Baltikum-Reise besucht Bundesaußenministerin Baerbock heute den Nato-Gefechtsverband in Litauen, der von Deutschland geführt wird. Dieser war schon vor Kriegsbeginn auf etwa 1.600 Soldatinnen und Soldaten verstärkt worden, um der Bedrohung durch Russland entgegen zu wirken. Deutschland stellt die meisten Kräfte in dem multinationalen Batallion. Außerdem wird Baerbock in der Hauptstadt Vilnius mit dem litauischen Staatspräsidenten Nauseda und ihrem Amtskollegen Landsbergis sprechen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.04.2022 10:00 Uhr