Außenministerin Baerbock berät morgen mit ihren EU-Kollegen

Justizminister Buschmann will Transmenschen ein Stück Würde zurückgeben

Berlin: Bundesjustizminister Buschmann will Transmenschen mit dem neuen Selbstbestimmungsgesetz "ein Stück Würde" zurückgeben. Es sei ihm wichtig, dass der Staat die Identität eines Menschen respektiere, sagte der FDP-Politiker der "Bild am Sonntag". Konkret müsse das unter anderem bedeuten, das es keine quälend langen medizinischen oder psychologischen Untersuchungen mehr geben darf. Transmenschen sollten nicht länger stigmatisiert oder wie Kranke behandelt werden, so Buschmann weiter. So viel Toleranz müsse in der liberalen Demokratie möglich sein. Ende April hatten sich das Bundesfamilien- und das Bundesjustizministerium auf einen Entwurf für das Selbstbestimmungsgesetz geeinigt. Demnach soll künftig jeder Mensch in Deutschland seinen Geschlechtseintrag und Vornamen selbst festlegen und ändern können.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2023 13:00 Uhr