Außenministerin Baerbock äußert sich erleichtert über Geisel-Freilassung

Tel Aviv: Die erste Gruppe Hamas-Geiseln aus dem Gazastreifen ist frei. Wie Außenministerin Baerbock am Abend bestätigte, sind darunter auch vier Deutsche, die eine doppelte Staatsbürgerschaft haben. Baerbock sagte, sie sei "unendlich erleichtert" und dankte allen, die an der Freilassung mitgewirkt haben. Die Hamas hat insgesamt 24 Verschleppte freigelassen. Sie wurden von israelischen Sicherheitskräften an der ägyptischen Grenze in Empfang genommen und haben inzwischen Israel erreicht. Neben den 13 Israelis wurden auch elf Landarbeiter aus Thailand und den Philippinen frei gelassen. Für sie hatte sich Ägypten eingesetzt. Der Hamas-Israel Deal sieht vor, dass im Gegenzug palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen frei kommen. Sie wurden am Abend zu ihren Wohnorten im Westjordanland und in Ost-Jerusalem gebracht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.11.2023 21:00 Uhr