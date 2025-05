Außenminister Wadephul trifft zu erstem Ukraine-Besuch ein

Lewiw: Der neue Außenminister Wadephul ist in die Ukraine gereist. Anlass für seinen ersten Besuch dort ist ein informelles Treffen der EU-Außenminister heute in Lwiw. Die EU-Außenbeauftragte Kallas hatte die gemeinsame Reise beim Treffen der Ministerinnen und Minister in Warschau angekündigt. Dabei stellte sie Kiew eine Milliarde Euro Unterstützung für die Verteidigungsindustrie in Aussicht. In Lwiw wollen die EU-Vertreter ihre Zustimmung für ein Sondertribunal geben, um Russland wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine zur Verantwortung zu ziehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.05.2025 05:00 Uhr