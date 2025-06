Außenminister Wadephul möchte zu Deeskalation in Nahost beitragen

Doha: Bundesaußenminister Wadephul hat am Rande seiner Nahost-Reise vor einem Flächenbrand in der Region gewarnt. Im Interview mit den Tagesthemen sagte er, mit Israel und dem Iran stünden sich zwei Staaten gegenüber, die gut bewaffnet seien und über einsatzfähige Streitkräfte verfügten. Die Länder seien derzeit in einer Art und Weise unversöhnlich, dass es einem Sorgen machen müsse, so Wadephul. Der Bundesaußenminister betonte, in seinen Gesprächen mit seinen Amtskollegen in Katar und zuvor in Ägypten, sowie Saudi Arabien habe sich ein Interesse gezeigt, an einer Deeskalation der kriegerischen Situation. Die militärische Auseinandersetzung müsse bald zu einem Ende kommen, so der CDU-Politiker. Er versuche die Stimme Deutschlands und Europas in der Region geltend zu machen. Wadephul hatte seine ursprünglichen Reisepläne geändert, um sich in den Golfstaaten für eine Entspannung der Lage einzusetzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2025 06:00 Uhr