Außenminister von zehn Staaten wollen Lieferketten erhalten

Berlin: Die Außenminister von mehr als zehn Staaten, darunter Deutschland, wollen internationale Lieferketten sichern. Außenstaatssekretär Annen teilte mit, nur durch internationale Kooperation könnten dringend benötigte Güter an ihren Zielen ankommen. Das sei wichtig, damit die Wirtschaft wieder in Schwung kommt. Neben Deutschland wollen sich Frankreich, Großbritannien, Italien und andere Staaten unter anderem dafür einsetzen, dass Durchreisen und Gütertransporte möglich bleiben. Die kanadische Regierung hatte die länderübergreifende Initiative angeregt. Die beteiligten Außenminister wollen sich nun alle zwei Wochen abstimmen, was sie konkret tun können, um Handelswege offen zu halten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.04.2020 14:45 Uhr