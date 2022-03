Außenminister-Treffen zum Ukraine-Krieg bleibt ohne konkretes Ergebnis

Bayerischer Landtag lässt Partnerschaft mit Moskau ruhen

München: Der bayerische Landtag zieht Konsequenzen aus dem Krieg Russlands gegen die Ukraine. Wie Landtagspräsidentin Aigner mitteilte, werden die Partnerschaften mit den Moskauer Regionalparlamenten - der Gebietsduma und der Stadtduma - ab sofort ausgesetzt. Das habe das Landtagspräsidium einstimmig entschieden, so Aigner. In ihrer Rede vor dem Plenum zeigte sie sich erschüttert über den - so wörtlich - "verbrecherischen Angriffskrieg gegen die freie, souveräne Ukraine." Putin habe die Sicherheitsarchitektur und die Friedensordnung in Europa zerstört. Die Landtagspräsidentin dankte den Menschen in Bayern für ihre Hilfsbereitschaft. Ähnlich äußerten sich die Redner der anderen Fraktionen. Grüne und SPD kritisierten in der Debatte aber auch die Energiepolitik der Staatsregierung. Die CSU habe das Land in eine maximale, fatale Abhängigkeit von russischem Gas getrieben, sagte Grünen-Fraktionschef Hartmann.

Quelle: BR24 Nachrichten, 10.03.2022 12:45 Uhr